Cháy quán bar ở phố cổ Hội An

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hội An cho hay gần 8 giờ sáng 28-6, tại quán bar Hoàng Long (tại đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, TP Hội An) bất ngờ có ngọn lửa bốc lên kèm theo những đám khói đen nghịt. Đám khói lan ra bên ngoài, nhiều người ở gần đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Phòng Cảnh sát PCCC đến dập lửa.





Đám cháy phát ra từ quán bar.





Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC và phương tiện được điều đến dập lửa.

Nhận được thông tin hỏa hoạn ở địa bàn phố cổ, Phòng Cảnh sát PCCC Quảng Nam nhanh chóng điều động hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện cứu hộ đến tại quán bar trên để tiến hành dập lửa. Bar được xây kiên cố, chỉ một cửa ra vào nên lực lượng cứu hộ phải đập tường để tiếp cận đám cháy. Sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản do đám cháy gây ra. May mắn, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn là vào buổi sáng, không có nhiều khách nên không có thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được cơ quan chức năng thông tin là do chập điện.