Cháy quán karaoke 13 người chết: Triệu tập nhóm thợ hàn

Xử lý ai? Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội) cho rằng nếu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn là do thợ hàn xì biển quảng cáo quán gây cháy thì người thợ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về PCCC. Ngoài trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra theo quy định của pháp luật. Nếu xác định người thợ thi công hàn xì được thuê mướn thì người chủ thi công (nếu có) phải có trách nhiệm liên đới bồi thường dân sự, vì đã không áp dụng biện pháp bảo hộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lao động gây hậu quả thiệt hại về người, tài sản. Ngược lại, nếu chủ cơ sở kinh doanh karaoke đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về PCCC dẫn tới hậu quả làm nhiều người chết, thiệt hại về tài sản thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về PCCC. Để truy cứu trách nhiệm hình sự cần phải xác định rõ cụ thể quy định nào mà chủ cơ sở vi phạm về PCCC và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm đó là nguyên nhân dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra. Trường hợp chủ cơ sở karaoke không có giấy phép kinh doanh hoặc không có đủ điều kiện an ninh trật tự và PCCC mà vẫn hoạt động kinh doanh thì đó là lỗi vi phạm hành chính. Ngoài ra, chủ cơ sở để xảy ra cháy lan sang nhà người khác đều phải có trách nhiệm bồi thường dân sự. Chủ cơ sở không phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự trong trường hợp bất khả kháng: Vụ việc xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết hoặc tình thế cấp thiết.