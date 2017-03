Cháy rừng, ra tham ô

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra ở Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đồng Xuân thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Phú Yên, chiều 8/9, một tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Hiền - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (PC46) chỉ huy đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lương Công Huân, 31 tuổi, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, nguyên kế toán Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Trước đó vào chiều 25/8, ông Huân đã bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Được biết, khi còn là Phó trưởng BQL rừng phòng hộ Hà Đan thuộc Công ty Kinh doanh tổng hợp 3-2, kỹ sư nông lâm Đào Công Lập, 43 tuổi cấu kết với kế toán Lương Công Huân dàn dựng "khống" một số chứng từ rồi giả mạo chữ ký của một nông dân ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân trên hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, phiếu chi… để "rút ruột" trên 140 triệu đồng trong nguồn kinh phí trồng rừng ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Sau khi BQL rừng phòng hộ Hà Đan chuyển giao cho BQL rừng phòng hộ Đồng Xuân, ông Đào Công Lập được bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc.

Đến ngày 7/4, một vụ cháy rừng xảy ra ở tiểu khu 50, 52 trên diện tích 232ha, cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường mới phát hiện hành vi tham ô từ thủ đoạn nghiệm thu, thanh toán khống 116ha rừng trồng. Theo đó, Đào Công Lập đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô vào ngày 28/5.





Theo Phan Văn Lương (CAND)