Cháy siêu thị giữa Sài Gòn, hàng trăm người sơ tán

Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường - Ảnh: Nguyễn Hạnh



Theo ĐẠI VIỆT (TTO)



Theo nhiều người dân sống quanh khu vực, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, khói đen bốc ra từ siêu thị An Nam Gourmet Market tại tòa nhà 7 tầng khét lẹt cả một vùng. Người dân sống gần đó hô hoán hỗ trợ hàng trăm người bên trong tòa nhà sơ tán bằng thang thoát hiểm phía Hai Bà Trưng.Nhận được tin báo lực lượng PCCC công an Q.1 có mặt kịp thời khống chế đám cháy. Sáu xe cứu hỏa và hơn 40 cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường cứu người và dập lửa. Do siêu thị An Nam Gourmet Market nằm ở tầng trệt khiến lực lượng chức năng phải dùng xe thang để đưa người bị kẹt ở những tầng trên xuống đất. Công tác cứu người và chữa cháy hoàn tất khoảng 17g12.Tại hiện trường, 100m xung quanh khu vực cháy bị phong tỏa. Nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi người không dám vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài để quan sát lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện. Đám cháy bắt nguồn từ kho chứa giấy nằm bên trong siêu thị.