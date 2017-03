Cháy tại công ty gỗ có hàng trăm công nhân đang làm việc

Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 ngày 7-1 tại Công ty TNHH Wang Feng (chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu, đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Đám cháy nhanh chóng bùng phát bao trùm toàn bộ công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên lửa bùng phát từ khu sản xuất của công ty khi mà hàng trăm công nhân đang làm việc. Phát hiện cháy, nhiều công nhân và bảo vệ của công ty đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Lửa bùng phát nhanh chóng lan ra nhiều khu vực của công ty nên các công nhân hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.



Lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản.



Gần 2.000 m2 nhà xưởng bị sập đổ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương huy động 10 xe cứu hỏa cùng hơn 100 cảnh sát PCCC đến hiện trường để triển khai dập lửa. Do đám cháy quá lớn nên nhiều xe cứu hỏa của KCN Việt Nam-Singapore, đội chữa cháy Công an thị xã Thuận An được huy động tới hiện trường.