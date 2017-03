Cháy tại tòa nhà cao tầng đang xây dựng

Trước đó, khoảng 8h30’cùng ngày, nhiều công nhân đang thi công tòa nhà hơn 10 tầng trên đường Kỳ Đồng thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên ở tầng 5 rồi cháy lan sang tầng 6, 7. Khói lửa bốc lên dữ dội khiến hàng chục công nhân đang làm việc bên trong tòa nhà tháo chạy xuống đất. Do vụ cháy xảy ra ngay sát trụ sở công an phường 9, quận 3 nên các chiến sĩ công an đã nhanh chống dùng bình CO2 tại chỗ để hỗ trợ dập lửa, đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Ngọn lửa phát ra từ tầng 5 rồi lan rộng ra tầng 6, 7.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để triển khai công các dập lửa. Sau 30 phút tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường toàn bộ diện tích 3 tầng 5, 6, 7 đang xây dựng bị cháy đen, nhiều vật dụng máy móc phục vụ thi công công trình bị hư hỏng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

