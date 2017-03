Cháy tòa nhà đang xây, hàng trăm người hoảng loạn

Theo những người dân gần khu vực xuất hiện đám cháy cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 22/5. Vị trí xảy ra đám cháy là tại tòa nhà hỗn hợp du lịch khách sạn được xây dựng ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Du và Lê Lợi, thị xã Sầm Sơn. Tòa nhà trên đang được thi công đến tầng nổi thứ 7.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Điểm cháy bắt đầu xuất hiện tại khu vực tầng hầm của tòa nhà đang thi công. Vào thời điểm xuất hiện đám cháy, có khoảng 100 công nhân đang thi công phía trên. Từ đám cháy xuất hiện những cột khói đen bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Được biết, khu vực tầng hầm của tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện, tại đây có hàng chục lao động đang làm việc. Khi phát hiện đám cháy, những người đang thi công ở đây nhanh chóng tìm đường thoát thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an thị xã Sầm Sơn cũng có mặt tại hiện trường để tham gia công tác chữa cháy. Rất may toàn bộ những người lao động thi công tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Đến khoảng 10 giờ, các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy và bắt đầu tiếp cận hiện trường.

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy.

Theo Hoàng Văn - Duy Tuyên (Dân trí)