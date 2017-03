Chạy xe "kẹp" 4 còn dùng dao chém cảnh sát giao thông

6 giờ 15 phút sáng 7/9, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ tại nút giao thông phía tây cầu Nguyễn Văn Trỗi, tổ Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Đội số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng do Trung tá Trương Công Cư làm tổ trưởng, cùng Đại úy Trần Hòa, Trung tá Đoàn Văn Bảy và Trung úy Dương Đình Quốc đã phát hiện xe mô tô mang biển số 43K9-0403 do Bảo Nhật Nam (trú K60 đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển, trên xe chở Lê Anh Tuấn (27 tuổi, cùng trú K60 Duy Tân) cùng 2 người chưa rõ danh tính không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng hành hung cảnh sát giao thông bị cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng khống chế và bắt giữ

Sau khi ra ra tín hiệu dừng ra, tổ tuần tra tiến hành xử phạt hành chính hành vi chở 4 và không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển phương tiện. Do nhà ở gần vị trí vi phạm, đối tượng Lê Anh Tuấn mượn cớ về nhà lấy tiền hộp phạt đã vác dao đến hành hung lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc hành hung, Lê Anh Tuấn đã đâm rách vai phải Trung tá Trương Công Cư bị rách vai trái, chém đứt 4 ngón tay trái đại úy Trần Hòa và làm xây xát trung úy Dương Đình Quốc….

Đối tượng đã bị bắt giữ tại Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Hoài Thu (CAND)