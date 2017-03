Cháy xe khách, phóng viên tác nghiệp bị hành hung

Xe khách chất lượng cao của hãng Cúc Tùng, biển số 79B-00215, chở khoảng 40 người, xuất phát từ Bến xe Miền Đông (TPHCM), khi đến địa điểm trên bất ngờ bốc cháy ở phía sau.



Tài xế liền tấp xe vào bên lề, sát ngay… cây xăng để hành khách xuống xe và lập tức dập lửa. May mắn ngọn lửa mới chỉ kịp cháy xém, xe chưa bị hư hại nhiều.

Hiện trường vụ cháy xe khách





Lúc này, một số phóng viên báo chí vừa có mặt tại hiện trường, trong lúc đang tác nghiệp bất ngờ một người đàn ông mặc áo phông, đội mũ cối từ trong nhóm người của nhà xe lao tới la lối, đòi giật máy ảnh và dọa… xử.





Lửa và khói xuất phát từ phía sau làm xe cháy sém





Phóng viên Ngô Thiên Phúc (Báo Tuổi Trẻ) vừa đưa máy ảnh lên chụp liền bị người này dùng tay đánh mạnh làm máy ảnh suýt rơi xuống đất. Không dừng lại, người này thúc mạnh cùi chõ vào ngực của phóng viên này khiến anh phải ôm ngực, khụy xuống.





Cảnh sát 113 đã phải đến hiện trườn g





Bị nhóm phóng viên và người dân xung quanh phản ứng quyết liệt trước hành vi ngang ngược, người đàn ông nói trên đã vùng chạy trốn.



Ngay sau đó, Cảnh sát 113 và Công an phường Long Bình đã có mặt, lập biên bản vụ việc. Do người hành hung phóng viên bỏ trốn, chủ xe và tài xế cũng đã lánh mặt nên hai nhân viên của nhà xe được mời về cơ quan công an để tiếp tục làm rõ. Phóng viên Ngô Thiên Phúc sau đó đã phải vào viện để giám định tình trạng sức khỏe.

Tại trụ sở Công an phường Long Bình, hai nhân viên nhà xe vẫn một mực cho rằng “không biết người hành hung phóng viên là ai”.