Chạy xe máy lao vào hàng rào công trình, chết tại chỗ

Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 18-3-2011 tại công trình thi công thảm nhựa mặt cầu vượt Sóng Thần trên Quốc lộ 1A (phường An Bình, thị xã Dĩ An - Bình Dương).



Xe máy do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển từ hướng Linh Xuân về Bình Phước với tốc độ cao bất ngờ lao vào dãy hàng rào thi công, té ngã ra đường.

Nam thanh niên phóng xe quá nhanh lao vào hàng rào thi công...

...và bị xe khách cán chết

Đúng lúc này, xe khách loại 50 chỗ do tài xế Đoàn Văn Tuấn (SN 1980, ngụ Đồng Nai) từ phía sau chạy đến, xử lý không kịp cán ngang người và lôi đi gần 10m khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.



Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Quan sát tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận đơn vị thi công đã gắn đầy đủ đèn báo hiệu cũng như biển phản quang trên hàng rào cách khu vực thi công 100m.



Lực lượng CSGT trạm Bình Triệu đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông nên không xảy ra ùn tắc tại khu vực này.

