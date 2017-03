Cháy xe máy SH dựng trong nhà, hai trẻ em tử vong

Khoảng gần 4 giờ sáng, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà trên, nên đã gọi mọi người đến dập lửa.



Anh Phan Văn Tường (trú tại nhà số 15/6/2A) cho biết: “Ngay khi phát hiện có cháy trong căn nhà trên, chúng tôi đã huy động mọi người mang 3 vòi nước đến chữa cháy. Do cửa khóa trái bên ngoài, nên tôi đã leo lên sân thượng tầng 1, phá cửa vào. Tuy nhiên, do khói ngạt nên cháu Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi) đã tử vong. Trong khi đó, cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi) vẫn còn thở thoi thóp, được đưa đi bệnh viên quận 2 cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi."



Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã huy động các lực lượng đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa chủ yếu cháy tại khu vực quanh chiếc xe SH nên đã được người dân khống chế.



Tại hiện trường, chiếc xe SH bị cháy trụi, nhiều đồ đạc trong căn nhà bị cháy dở và nám đen do khói.



Theo người dân ở đây, có thể vụ cháy xuất phát từ chiếc xe SH để ở tầng trệt. Sau đó khói đen bốc lên căn phòng tầng 1 của hai chị em Huyền và Hương đang ngủ.



Căn nhà trên được vợ chồng anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi) thuê khoảng 3 năm nay. Hai vợ chồng anh Y buôn bán thịt lợn, nên thường xuyên đi sớm và khóa cửa bên ngoài.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.





Theo Vũ Tiến Lực (TTXVN)