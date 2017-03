Chê dạy miền núi lương thấp, thầy giáo bỏ nghề đi... lừa đảo

Ngày 16-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Hồng Anh (37 tuổi, nguyên giáo viên), Nguyễn Duy Đông (29 tuổi, cùng trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thế Anh (34 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.





Bị can Đặng Hồng Anh.

Anh từng làm giáo viên tiểu học ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An). Trong quá trình dạy học, Anh có làm thêm đi bỏ mối dầu cho các trạm phát sóng điện thoại. Sau đó, Anh chê làm giáo viên "lương ba cọc ba đồng biết khi nào cho giàu" nên đã bỏ nghề giáo viên về xuôi thành lập công ty tư nhân.

Tuy nhiên, Anh làm ăn thua lỗ và lao vào con đường cờ bạc. Năm 2015, Anh bị bắt và khởi tố về tội đánh bạc. Trong thời gian được tại ngoại, chờ ngày hầu tòa thì Anh lại bàn với Đông đi thuê xe ô tô tự lái để đi lại cho oách rồi bán lấy tiền tiêu xài. Thời gian gần đây, nhiều người thán phục khi thấy Anh làm ăn "phất lên nhanh", thay đổi xe hơi liên tục.





Bị can Trần Duy Đông.

Trong khi đó, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của nhiều cơ sở cho thuê xe ô tô bị khách hàng thuê xe rồi chiếm đoạt. PC45 đã xác lập chuyên án 316LX để đấu tranh làm rõ.

Ngày 10-3, sau khi đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 20 xe hơi, Anh và Đông điều khiển xe hơi Hyundai Avante mang BKS 37A-223.77 từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) hướng sang Hà Tĩnh để sang Lào chạy trốn. Tuy nhiên, trên đường đi, Anh và Đông bị lực lượng PC45 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Từ lời khai của Anh Và Đông, công an bắt Phạm Thế Anh.





Phạm Thế Anh.

Từ tháng 11-2015 đến khi bị bắt giữ, Anh và Đông với mác giám đốc và nhân viên công ty đã đi thuê 18 chiếc xe hơi đắt tiền với thời gian thuê dài ngày. Sau khi thuê xe, Anh nhờ Phạm Thế Anh - thợ in ấn quảng cáo, làm giả giấy tờ xe mang tên Anh và Đông rồi mang đi bán hoặc đưa đi cầm cố lấy từ 150-400 triệu đồng/xe. Ngoài ra, Anh và Đông còn mua trả góp 2 chiếc xe hơi, khi cửa hàng bán xe đang giữ giấy tờ gốc thì Anh và Đông làm giả giấy tờ rồi rao bán.





Số xe hơi bị Anh cùng Đông và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt.

Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An đã thu hồi được 18 chiếc xe hơi. Giá trị tài sản mà Anh và Đông đã chiếm đoạt ước tính hơn 10 tỉ đồng. Hiện Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.