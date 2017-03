Chế tạo thuốc nổ, một thanh niên bị tạm giữ

Khoảng 6 giờ ngày 20-8, Phát và một người bạn gái tên Y. bị các chiến sĩ Đại đội Pháo binh C36 (khu Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu) tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ gây nổ xảy ra trước đó tại khu vực lô cốt cũ trên đường Hải Đăng. Sau đó cả hai đã được bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu điều tra.

Phát là học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Vũng Tàu. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua Phát không đủ điểm xét tuyển và đã đăng ký chờ quyết định nhập ngũ. Trong thời gian này, Phát tự lên mạng tìm hiểu công thức và mua vật liệu để chế tạo thuốc nổ. Tối 7-8 vừa qua, Phát đã chạy xe máy lên khu vực lô cốt cũ trên đường Hải Đăng để kích hoạt một ống nhựa PVC có chứa chất nổ do Phát tự chế. Vụ nổ gây ra chấn động lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến xung quanh.

Trần Tuấn Phát đang bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ. Ảnh: TK

Vụ nổ thứ hai xảy ra lúc 4 giờ ngày 20-8, Phát chở Y. (19 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng) lên khu vực Núi Nhỏ nhưng không nói mục đích lên đây để thử nghiệm thuốc nổ. Khi Y. biết mục đích của Phát, Y. đã khuyên Phát không nên tiếp tục nhưng Phát không nghe và vẫn kích hoạt cho “hàng tự chế” phát nổ. Vụ nổ khiến một tấm đan bằng bê tông bị vỡ. Sau đó, Phát chở Y. chạy xuống núi. Tuy nhiên, Phát bị các chiến sĩ Đại đội Pháo binh C36 chặn bắt và bàn giao cho công an xử lý. Qua khám xét tại nhà Phát thu giữ nhiều công cụ, vật liệu để chế tạo thuốc nổ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao từ Công an TP Vũng Tàu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa Phát cùng Y. về trụ sở tiếp tục điều tra.