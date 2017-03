Chém 4 người gây thương tích vì nhìn đểu

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10 giờ ngày 4-9, tại khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) do ghét nhau “nhìn đểu” nên Giáp đã dùng dao dài 40cm chém anh Nguyễn Kim Cường, chị Nguyễn Thị Trâm, anh Trần Kim Thành (cùng quê Thanh Hóa) và ông Nguyễn Anh Đèo (69 tuổi, quê quán Quảng Bình) gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng điều tra truy bắt được nghi can gây án.