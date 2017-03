Chém anh trai, hành hung công an vì bất đồng chia chác đất

Hậu quả, anh Dũng nằm bất tỉnh trên sân nhà và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế thị trấn Việt Trung.



Nhận tin báo, Công an thị trấn Việt Trung có mặt xử lý vụ việc.



Khi tới địa điểm trên, thấy Hùng cầm 2 con dao đi tìm anh Dũng, lực lượng công an yêu cầu Hùng bỏ hung khí xuống để làm việc. Thế nhưng, Hùng không chấp hành mà thách thức nói sẽ chém chết bất cứ ai xông vào.

Tiếp đó, Hùng "hai tay hai dao" đuổi chém 3 cán bộ công an. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng này ngay sau đó.



Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Bố Trạch tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.



Theo Trương Quang Nam (TNO)