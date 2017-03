Chém chết em vợ vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 17/5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Minh Hạnh, 45 tuổi, trú tại tổ 1, Đại Thắng, Chi Lăng, TP Lạng Sơn, về hành vi giết người. Người bị Hạnh ra tay sát hại thật chẳng tin nổi, đó chính là cậu em vợ của Hạnh.

Lý Minh Hạnh có công việc chính là làm vườn, bản tính hiền lành, ít va chạm. Từ ngày lấy vợ và giờ con trai cả đã 20 tuổi, Hạnh ở bên nhà vợ, chưa có điều kiện mua nhà riêng. Từ năm 2006 đến nay, đã một vài lần Hạnh và gia đình bên vợ xảy ra va chạm, to tiếng.

Cho đến một ngày đầu tháng 5/2010, khi đi làm nương về muộn, Hạnh vẫn thấy nhà cửa tan hoang, chưa cơm nước gì nên anh ta đã quát mắng thằng con lớn mấy câu. Vợ Hạnh là Nguyễn Thị Nhung - lúc đó đi làm về thấy chồng đang to tiếng thì chạy lại bênh con, cãi chồng. Hai vợ chồng to tiếng khiến em trai Nhung là Nguyễn Văn Hạnh, 44 tuổi, cùng với mẹ đẻ đang ở gần đó chạy lại cùng hùn vào la mắng Hạnh.

Quá tức giận vì bị cả nhà vợ mắng nhiếc, Lý Minh Hạnh đã cầm 2 con dao phay từ trong bếp ra chém tới tấp vào Hạnh, khiến cậu này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Lý Minh Hạnh ném dao xuống ao và bỏ trốn.

Về phía cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo, một tổ công tác gồm các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an TP Lạng Sơn đã xuống ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm và ghi lời khai của các nhân chứng.

Sau khi xác định được thủ phạm gây án, tổ công tác đã vận động gia đình thuyết phục anh ta ra đầu thú. Đến 21h30 cùng ngày, Hạnh đã đến trụ sở Công an tỉnh đầu thú.





Theo H.Giang (CAND)