Chém chết hàng xóm vì 'dan díu' với vợ trong ngày 20-10

Ngày 22-10, sau khi gây ra vụ án mạng tại gia đình, Hà Xuân Hoa (41 tuổi, trú tại Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội) đã đến Công an huyện Ba Vì đầu thú.

Nạn nhân trong vụ án là anh Đ.T.T (46 tuổi, trú cùng địa phương), người bị cho là có quan hệ tình cảm với vợ của Hoa.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 20-10, Hà Xuân Hoa (đang làm việc bên Trung Quốc) bất ngờ trở về nhà thì phát hiện vợ là chị N.T.L (32 tuổi) cùng anh T. đang trên giường ngủ của hai vợ chồng.



Căn nhà của vợ chồng Hoa, nơi xảy ra vụ án.

Cho rằng vợ và anh T. quan hệ bất chính với nhau, Hoa đã cầm dao, lao vào tấn công anh T. làm T trọng thương. Chị L. cũng bị chém đứt một ngón tay, nhưng may mắn chạy thoát và đi báo cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an xã Phú Cường nhanh chóng có mặt tai hiện trường và đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Về phần mình, sau khi gây án, Hoa bỏ trốn khỏi địa bàn. Được sự động viên từ phía gia đình, Hoa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, T. đã có gia đình và hai người con, hiện vợ đang làm lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Tương tự, vợ chồng Hoa cũng có với nhau hai người con.