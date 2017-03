Chém chết người bằng 10 nhát kiếm

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Quốc Bảo (30 tuổi, trú xã Mương Mán, H.Hàm Thuận Nam) đã bị chém bằng kiếm và chết ngay tại chỗ.



Theo Công an Phan Thiết, do có mâu thuẫn từ trước với một nhân viên tên Trúc (chưa rõ họ, nơi ở) làm bảo kê quán cà phê tại ven QL1 (thuộc xã Phong Nẫm), Bảo và Trúc đã hẹn nhau đến trước một cây xăng ven QL để đấu kiếm.



Hậu quả là Bảo bị chết bởi hơn 10 nhát kiếm. Tối qua công an vẫn đang truy tìm nghi can Trúc và những người liên quan.



Theo Thanh niên