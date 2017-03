Chém chết người, rửa sạch hung khí rồi ung dung đi ngủ

Khoảng 5 giờ sáng 19/8, anh Lê Quang Tiến (21 tuổi) trở về nhà rẫy nơi mình làm thuê của ông Lê Hồng Phúc (làng Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai) thì phát hiện anh Nguyễn Quang Định (27 tuổi, trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cùng là bạn làm thuê trong rẫy cho ông Phúc) nằm chết dưới sàn nhà, xung quanh cái xác máu me đầm đìa do vết chém sâu hoắm nơi cổ anh Định. Sự việc được báo lên Công an huyện Đak Đoa.

Lê Văn Hải

Qua điều tra, Công an đã thu được những thông tin rất đáng ngờ liên quan đến việc anh Định bị sát hại đó là vào khoảng 22 giờ đêm hôm trước, anh Định có mâu thuẫn và xô xát với Lê Văn Hải (26 tuổi, trú tại thôn Hoà Bình, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai, cũng là người làm thuê tại rẫy này).

Theo lời các nhân chứng thì khoảng 20 giờ ngày 18/8, anh Hà Khánh La (21 tuổi, trú ở thôn 5, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) đến nhà rẫy của ông Phúc chơi. Nhân lúc này Hải mượn xe máy đi mua cà phê về cùng uống, anh La đã đồng ý.

Thế nhưng Hải đi quá lâu không thấy quay lại, sốt ruột anh La phải mượn xe máy của người khác để kịp về chở chuyến rau đến khu chợ đêm ở TP.Pleiku.

Đến 22 giờ 30 phút, Hải mới về lại rẫy. Anh Định có la mắng về việc làm “bầy hầy” của Hải, nhưng Hải vẫn cãi lại vì trước đó đã uống rượu. Không chấp nhận kiểu đã sai mà không biết sửa của Hải, anh Định nhào tới đấm trúng mặt Hải. Những người trong rẫy tới can ngăn, 2 người đã phần nào dịu lại nhưng vẫn lời qua tiếng lại.

Bình thường, anh Tiến vẫn ngủ chung trong nhà rẫy, nhưng tối hôm đó vì thấy 2 anh Định, Hải cãi nhau và biết cả hai đã uống rượu ngủ sẽ ngáy to nên Tiến sang khu nhà rẫy bên cạnh xin ngủ nhờ. Gần sáng quay về thì phát hiện anh Định đã chết, anh Tiến vội gọi mọi người dậy, lúc này Hải vẫn chưa tỉnh rượu.

Qua đấu tranh, Hải thú nhận việc giết anh Định. Hải khai, do bực tức vì bị đánh đau làm hắn không ngủ được, đến khoảng 2 giờ sáng, thấy anh Định đang ngủ say hắn đi xuống bếp lấy con dao rựa rồi bất ngờ lao vào chém một nhát chí mạng vào cổ anh Định khiến anh chết ngay sau đó. Gây án xong, Hải ra ngoài lau rửa vết máu dính trên con dao rồi trả lại vị trí cũ sau đó lên giường ngủ tiếp như chưa có việc gì xảy ra.

Theo Yến Viễn (VTC news)