Chém chủ nhà vì bị la làm ồn

Bà Lại Thị Phi (vợ của ông Mạch Văn Ngân, chủ khu nhà trọ) cho biết, chiều 4-12, các công nhân Phan Văn Quân, Lương Văn Dương, Phạm Văn Thế cùng một số thanh niên khác cùng thuê trọ tại đây đã tổ chức nhậu nhẹt, gây ồn ào cả xóm trọ. Dù bị đám thanh niên làm ồn, không thể nghỉ ngơi nhưng các công nhân ở trọ quanh đó vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng, khi đám thanh niên say xỉn mở máy to hết cỡ để hát karaoke thì mọi người hết chịu đựng nổi, nên đã chạy sang kêu cứu chủ nhà.

Nghe các công nhân thuê trọ phản ảnh, bà Phi đã chạy sang nhắc nhở đám thanh niên say xỉn mở nhỏ âm thanh để không làm phiền những người xung quanh. Tuy nhiên, khi bà Phi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đám thanh niên say xỉn lại cố tình mở nhạc to hơn và đập mạnh cửa phòng để phản ứng việc can thiệp của bà chủ nhà.

Thấy số thanh niên ở trọ không nghe đề nghị của mình, bà Phi quay lại yêu cầu họ chấp hành, nếu không sẽ không cho thuê trọ ở đây nữa. Thấy bà chủ nhà cương quyết hơn, đám thanh niên càng tỏ vẻ thách thức.

Thấy tình hình không ổn, bà Phi đã gọi điện báo Công an xã Thạnh Phú đến can thiệp. Đồng thời, bà Phi về nhà gọi ông Ngân (chồng bà) sang can thiệp việc đám thanh niên cố tình gây ồn ào cả khu vực nhà trọ của mình.

Bị chủ nhà nhiều lần nhắc nhở và gọi công an đến can thiệp, đám thanh niên say xỉn thuê trọ tại đây bỗng nổi máu côn đồ nên tìm cách quậy chủ nhà. Khi ông Ngân vừa từ bên nhà chạy sang xem tình hình thì bị các đối tượng này dùng dao tấn công. Số thanh niên này còn gọi điện kêu những đối tượng ở nơi khác kéo đến hành hung chủ nhà.

Không kịp phản ứng, ông Ngân đã bị đám thanh niên say xỉn hung hãn đánh chém nhiều nhát vào đầu, mặt khiến ông ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn, còn ông Ngân được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ông Ngân đã bị đa vết thương vùng đầu, ngực và cánh tay.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Công an Thạnh Phú (thuộc Công an huyện Vĩnh Cửu) cho biết, sau khi sự việc trên xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời cho mời các đối tượng liên quan đến lấy lời khai nhằm xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc.

Hiện đối tượng trực tiếp cầm hung khí gây thương tích cho ông Ngân vẫn chưa ra đầu thú. Bước đầu, cơ quan công an vận động gia đình sớm đưa đối tượng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh.