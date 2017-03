Chém chủ quán đòi tiền bảo kê

Ngày 22/7, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt tạm giam Võ Trường Hận (23 tuổi) cùng 5 đàn em để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Hận và 3 đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T

Trước đó, nhóm thanh niên do Hận cầm đầu muốn đòi tiền bảo kê quán ăn ở phường Dĩ An do anh Trần (30 tuổi, quê Ninh Bình) làm chủ nên kéo nhau đến nhậu. Sau đó, họ gọi anh Trần đến và dọa "muốn yên ổn làm ăn thì mỗi tháng nộp 2 triệu đồng".

Bị từ chối, nhóm này chửi bới rồi kéo nhau về, "quỵt" tiền bữa nhậu. Chủ quán chặn lại đòi tiền, Hận ra lệnh cho đàn em đập phá. Lúc "ra oai", Hận bị mảnh kính cứa vào tay nên phải vào bệnh viện. Hắn gọi điện buộc anh Trần phải thanh toán viện phí nếu không muốn "mang sẹo".

Anh Trần sợ hãi đưa cho Hận 800.000 đồng. Mấy hôm sau, nhóm của Hận lại kéo đến đòi tiền, chủ quán không đưa nên bị chúng chém gây thương tích.

Theo Nguyệt Triều (VNE)