Chém chuyên gia nước ngoài, cướp tài sản

Ngày 18/1, Công an thị xã Thuận An bắt giữ Nguyễn Thanh Hùng (22 tuổi), Hoàng Phi Hồng (19 tuổi) và Dương Thế Kiệt (17 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều

Cả ba khai cùng Đinh Văn Hiền (21 tuổi) và Nguyễn Hoàng Ân (29 tuổi) lập băng cướp tài sản người nước ngoài đang làm việc tại các công ty ở Bình Dương.

Ngày 25/12/2012, cả nhóm phát hiện anh Zhou Zu Quan (36 tuổi, người Đài Loan) rời công ty ở thị trấn Tân Phước (huyện Tân Uyên) nên bám theo. Chúng đạp anh Quan ngã xe, lao vào chém, cướp điện thoại di động.

Tối hôm sau, nhóm côn đồ tiếp tục đón đường một người đàn ông Trung Quốc làm việc trong khu công nghiệp VSIP (huyện Thuận An). Khi nạn nhân rời công ty đi đến gần cổng trường THCS Tân Phước Khánh, chúng xông ra đạp ngã rồi chém vào lưng, cướp xe Attila có 18 triệu đồng trong cốp.

Cơ quan điều tra đang truy bắt 2 tên còn lại của nhóm cướp táo tợn này.

Theo Nguyệt Triều - Hoàng Lê (VNE)