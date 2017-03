Chém công an, giải vây cho vợ

Trước đó, ngày 9-3, tổ công tác của công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang đối tượng Hà Thị Yên (SN 1977, trú xóm 8, xã Thanh Mỹ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Thấy vợ bị bắt, chồng của Yên là Phạm Văn Sơn đã mang dao đến chém các chiến sĩ công an để giải cứu cho vợ. Rất may là các chiến sĩ công an không ai bị thương.



Một lúc sau, con trai của vợ chồng Yên là Phạm Văn Lâm (SN 1994) và Trần Doãn Lợi (SN 1960) anh của Yên mang kiếm đến trụ sở công an lao vào chém loạn xạ.



Trước hành vi táo tợn và hung hãn của nhóm côn đồ lực lượng công an Thanh Chương đã phải dùng đến súng hơi cay mới trấn áp, khống chế được cả hai.



Sau khi tiến hành “giải cứu” mẹ không thành tên Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Đồng thời, công an Thanh Chương cũng ra quyết định khởi tố, bắt giữ đối với Hà Thị Yên về tội tổ chức đánh bạc.



Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để phát lệnh truy nã đối với Phạm Văn Lâm.



Theo Khánh Trình (NLĐO)