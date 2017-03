Chém dao liên tiếp vào vợ con

Khi hai mẹ con chị Chang Dừ Duy (28 tuổi) và cháu Co Pha Mơ (1 tuổi) đang năm ngủ thì bất ngờ bị Co A Lù vác dao chém. Nhát dao chém đúng vào người chị Duy khiến chị chết ngay tại chỗ. Cháu Mơ may mắn thoát chết nhờ có bà nội giằng ra kịp thời.

Được biết, thời gian gần đây, Co A Lù có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, thường xuyên dọa nạt và gây hấn với mọi người.

Hiện, các lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Co A Lù và khẩn trương điều tra vụ án.



Theo Hoàng Lan (VNN)