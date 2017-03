Chém gần đứt tay mới hay vào nhầm nhà

Công an quận Thủ Đức đang truy xét các đồng phạm của Mạnh là Phạm Thái Thanh Hải (Hải “Rô be”), Lê Hiền Vũ và Lê Văn Lì.

Theo anh Nguyễn Hữu Nghị, đêm 2-9, vợ chồng anh đang ở nhà (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) thì nhóm của Mạnh xông vào nhà. Thấy nhóm người đằng đằng sát khí, anh vừa đẩy vợ vào nhà thì nhóm của Mạnh đã rút dao ra chém. Anh đưa tay ra đỡ thì bị chém đứt nửa cánh tay trái và đứt cổ tay phải.

Qua truy xét, sáng 3-9, Công an quận Thủ Đức đã bắt được Mạnh.

Mạnh khai đã chém nhầm anh Nghị. Số là vài tháng trước Mạnh va quẹt xe với một thanh niên trước quán cà phê ở phường Hiệp Bình Phước. Khi đó Trịnh Văn Đại ngồi uống cà phê trong quán, dù không liên quan gì nhưng vẫn chạy ra gây sự rồi đánh Mạnh. Đến ngày 20-8, Mạnh tình cờ gặp lại Đại nên đã cùng Hải “Rô be” đánh trả thù…

Nguyễn Văn Mạnh và hung khí của nhóm Mạnh dùng chém đứt tay anh Nghị.

Đến tối 2-9, nghe tin nhóm của Đại chuẩn bị đánh trả nên Hải rủ Mạnh, Vũ, Lì và bạn gái của Hải (chưa rõ lai lịch) đi tìm Đại để đánh trước. Do nhà anh Nghị ở kề nhà Đại và trời tối không nhìn rõ mặt nên Mạnh và Hải đã chém nhầm anh Nghị. Sau khi gây án, nhóm của Mạnh bỏ trốn…

Công an quận Thủ Đức đang kêu gọi những người trong nhóm của Mạnh ra đầu thú. Công an cũng đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng trên xin báo về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức qua số điện thoại (08)38972019.

Ngày 6-9, Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết ông Bùi Thuận được gia đình bảo lãnh tại ngoại chữa trị thương tích, sau đó sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật. Trước đó, trưa 3-9, Đặng Văn Thoảng, Lê Văn Thành cùng một số thanh niên trú xã Phan Thanh (huyện Bắc Bình) mang hung khí tìm đánh Bùi Ngọc Hùng do có mâu thuẫn. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn, nhóm thanh niên này kéo đến nhà ông Bùi Thuận ở gần đó. Khi thấy ông Thuận trong nhà, nhóm này dùng cây xông vào đánh túi bụi làm ông Thuận bị thương nặng. Do bị hành hung, ông Thuận chạy vào nhà lấy rựa chém đứt lìa bàn tay của Đặng Văn Thoảng. Thoảng đã được đưa đi cấp cứu để nối lại bàn tay. PN

HOÀNG TUYẾT