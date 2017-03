Chém hai người trọng thương vì món nợ 300.000 đồng

Trọng được xác định cầm đầu một nhóm gồm sáu người vào nhà trọ tại phường 16, quận Gò Vấp để đâm chém, làm hai người bị thương tích. Hiện công an đang truy xét những đồng phạm cùng Trọng gây án gồm Hải Lớn, Hải Nhóc, Tiến, Minh và Thái (chưa rõ lai lịch).

Theo điều tra, rạng sáng 12-1, anh PTN cùng anh THH và hai người khác đang ở trong phòng trọ tại đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp), bất ngờ có một nhóm khoảng sáu người cầm hung khí xông vào đâm chém loạn xạ. Sau khi nhóm “sát thủ” kéo đi, anh N. và anh H. bị thương tích nặng, được người dân trong xóm trọ chuyển đến BV 175 cấp cứu. Nạn nhân N. bị thương nặng hơn với những vết chém ở mạn sườn, chân, tay, thương tích ở mũi, đa vết thương phần mềm… tỉ lệ thương tích là 61%.

Qua điều tra, công an bắt giữ nghi can Trọng. Bước đầu Trọng khai có một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) mượn nạn nhân N. 300.000 đồng nhưng chậm trả. Do anh N. tìm đến dọa đánh nên Hùng gọi điện thoại cầu cứu Trọng “kem”. Khi thấy Trọng xuất hiện thì anh N. bỏ về. Về nhà, anh N. gọi một thanh niên tên thường gọi là Tina và thêm hai người khác tìm đánh Trọng. Phát hiện Trọng “kem” đang mua đồ ăn, nhóm anh N. xông vào tấn công khiến Trọng phải chạy thoát thân.

Nhằm trả đũa, rạng sáng 12-1, Trọng kéo theo Hải Lớn, Hải Nhóc, Tiến, Minh và Thái tìm đến phòng trọ tìm N. và gây ra vụ đâm chém như trên. Sau khi gây án, những người khác đã bỏ trốn, khi Trọng bị bắt đã khai báo không rõ về nơi cư trú của các đồng phạm. Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra, kêu gọi những người có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.