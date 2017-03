Chém người để chiếm 20 mẫu đất

Hơn 3 năm qua, hàng chục vụ xô xát xảy ra trên cánh đồng Tân Tuyến làm hàng chục người bị thương. Lực lượng công an thu giữ nhiều dao, phản, tầm vông... của các đối tượng bao chiếm đất.

NỖI NIỀM NGƯỜI DÂN MẤT ĐẤT

Ngồi trong căn nhà trống trước dột sau, ông Nguyễn Kế Nghiệp (SN 1933, ngụ thị trấn Tri Tôn) buồn rầu nói: “Mấy năm nay gia đình tôi bị cướp ruộng, tài sản trong nhà bán sạch, nền nhà đang ở tôi cũng phải đem cầm cố”.

Theo hồ sơ vụ án: Năm 1995, huyện Tri Tôn có hàng chục hộ dân không có đất canh tác. Lúc bấy giờ, chính quyền địa phương khuyến khích những ai có nhu cầu sản xuất cấp đất hoang hóa tại ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến. Ông Nghiệp thuộc diện gia đình chính sách cùng một số hộ dân được xem xét cấp hơn 25 công ruộng cho mỗi gia đình. Nhận được đất, ông Nghiệp mừng rơi nước mắt.

Vậy là ước mơ có đất làm ruộng trở thành hiện thực. Ngặt nỗi đất bỏ hoang nên phèn mặn nặng nề nhưng họ quyết không bỏ cuộc. Bà Nguyễn Thị Kim Chưởng (SN 1956) nhớ lại: bà cùng chồng là ông Nguyễn Thành Nhỏ bán ghe thương hồ lên bờ mua đất lập nghiệp. Thời gian đầu, lúa gieo cấy bao nhiêu nhiễm phèn chết sạch. Bà Chưởng bán 10 lượng vàng mua thêm đất, mua máy cày, đào mương tháo nước xổ phèn để gieo cấy.

Năm 1997, ông Nguyễn Kế Nghiệp cùng với các hộ: Dương Văn Đạt, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Chí Thành, Bùi Thị Hinh, Lê Quang Hài và Nguyễn Thị Kim Chưởng được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2000, ông Nghiệp mừng muốn rơi nước mắt khi thấy đồng lúa xanh mơn mởn. Hàng ngày ông bám trụ trên đồng xịt thuốc, tưới phân chuẩn bị mùa bội thu. Nào ngờ, lúa chưa kịp thu hoạch thì ngày 2-1-2001 hộ bà Nguyễn Thị The (SN 1940, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) cùng con trai, dâu rể hơn 20 chục người cầm phản, tầm xông vào cướp ruộng.

Ông Nghiệp bị một thanh niên cầm dao rượt chạy thụt mạng. Chiếm xong đất ông Nghiệp, bà The cho người đốt chòi giữ lúa. Chính quyền địa phương đến can thiệp, bà The cho rằng đất ông Nghiệp cùng một số hộ khác đang canh tác là của gia đình bà khai mở từ năm 1980.

Chính quyền địa phương nhiều lần động viên bà The trả lại đất nhưng bà ta không chấp nhận còn hăm dọa lực lượng thi hành công vụ. Ngày 27-1-2003, ông Nguyễn Văn Dinh (SN 1944, ngụ xã Cô Tô) cùng người thân trong gia đình cầm phản, dao, đố vuông tràn xuống ruộng. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Chí Thành, chị Dương Thị Đạt và Bùi Thị Hinh phải bỏ chạy khỏi chòi.

Kể từ năm 2001, 5 hộ dân bị hộ Nguyễn Văn Dinh và Nguyễn Thị The chiếm đoạt hơn 150 công ruộng. Một năm sau, bà Chưởng và hộ ông Lê Quang Hài bị hộ ông Mai Ngọc Hầu (SN 1939, ngụ ấp Tô Bình, xã Cô Tô) cũng với hung khí tràn xuống cướp ruộng. Bà Chưởng nói trong nước mắt: “Họ đốt chòi canh, rượt vợ chồng tôi chém. Giữa đồng không mông quạnh, tôi biết kêu ai đành bỏ chạy để tính mạng được an toàn. Tôi giải thích thế nào, gia đình ông Hầu cũng đều cấm tôi xuống ruộng”.

TÒA XỬ KỆ TÒA

Ngày 30-11-2004, Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp đất, bác yêu cầu đòi lại đất của hộ ông Nguyễn Văn Dinh và bà Nguyễn Thị The. Tòa buộc ông Dinh, bà The trả lại 150 công ruộng cho ông Nghiệp, ông Thành, ông Khoa, bà Hinh, bà Đạt.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Kim Chưởng và hộ Lê Quang Hài, ngày 25-5-2005 tòa buộc ông Mai Ngọc Hầu trả lại cho bà Chưởng, ông Hài hơn 50 công đất ruộng và bồi thường gần 1.000 giạ lúa. Các hộ dân bao chiếm đất là Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Thị The và Mai Ngọc Hầu kháng án. Tại Tòa án nhân tỉnh An Giang và trả lời phúc đáp của Tòa án nhân dân tối cao bác đơn của các bị can. Theo đó, bản án các cấp tòa có hiệu lực.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 năm họ vẫn không được trả lại đất. Những lần Đội thi hành án thực hiện cưỡng chế, hộ ông Dinh, bà The và ông Hầu không thực hiện mà còn thách thức: “tòa xử kệ tòa”. Quá uất ức, những hộ dân mất đất xuống ruộng để lấy lại đất đã bị ông Dinh, bà The cho người mai phục.

Hàng chục người bị thương. Bà Lê Thị Nhiều cho chúng tôi xem hàng chục vết thẹo do bị người nhà ông Dinh đánh đập. Ông Trần Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết: Việc các hộ Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Thị The và Mai Ngọc Hầu không thực hiện quyết định của bản án là xem thường pháp luật.

Chúng tôi nhiều lần tiến hành cưỡng chế nhưng các hộ dân trên không chấp hành. Chúng tôi chờ cơ quan chức năng tỉnh hỗ trợ. Còn việc xem xét hành vi bao chiếm đất trái pháp luật của những hộ dân trên, huyện chưa thực hiện vì chưa có quyết định cuối cùng của Phòng thi hành án”. Phóng viên đến Phòng thi hành án huyện Tri Tôn, được chị Trương Thị Xuân Thủy - chấp hành viên vụ án trên thừa nhận: thi hành án đã làm hết chức năng và cưỡng chế bị đơn trả lại đất cho nguyên đơn. Phần còn lại là trách nhiệm của cơ quan chức năng ở địa phương xem xét xử lý.

Đến bao giờ người dân mất đất mới chính thức được làm chủ trên mảnh ruộng của mình và những kẻ xem thường pháp luật phải bị xử lý? Câu trả lời xin nhường cho lãnh đạo huyện Tri Tôn. Vụ việc được giải quyết như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.