Chém người gây thương tích, chủ quán Beer Club Ship bị bắt

Tối 24-10, hai người tên Đô và Mập gây sự đánh nhau với một số khách đang chơi tại quán. Lúc này Tốt ra can ngăn thì giữa hai bên có phát sinh mâu thuẫn. Một lúc sau có nhóm Bùi Duy Ngữ và Phạm Hoàng Lâm lao vào đánh nhau với Tốt. Trong lúc ẩu đả, ai đó đã ném cho Tốt hai mã tấu. Tốt cầm mã tấu chém Lâm, Ngữ bỏ chạy. Tốt tiếp tục truy đuổi, dùng mã tấu chém Ngữ nhiều nhát. Sau đó Tốt vứt mã tấu lại và bỏ đi. Ngữ và Lâm được đưa đi cấp cứu tại BV Lê Lợi. Ngữ được xác định trên người có nhiều vết chém, trong đó có vết chém làm đứt xương bánh chè, được chuyển đi cấp cứu ở tuyến trên.





Nguyễn Văn Tốt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã phối hợp đưa Tốt về làm việc. Công an, VKSND TP Vũng Tàu cũng đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ hai mã tấu hung khí chém người. Bước đầu Tốt khai Tốt và mấy người khác hùn vốn kinh doanh quán trên. Tháng trước, nhóm Ngữ cũng đã đến đập phá quán. Vì mâu thuẫn này nên dẫn đến sự việc nêu trên. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an TP Vũng Tàu điều tra làm rõ.

HUY PHONG