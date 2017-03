Chém người giữa chợ Long Biên lúc mờ sáng

2 đối tượng gồm: Lê Đức Giáp (SN 1984, trú tại thôn Đoài, Tàm Xá, Đông Anh) và Hoàng Đình Trung (SN 1990, trú tại tổ 7, phường Phúc Xá, Ba Đình). Ngày 29-4-2011, do mâu thuẫn trong buôn bán hoa quả tại chợ Long Biên Phạm Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Loan đã xô xát đánh nhau. Bà Hòa là mẹ Lan Anh nói trong lúc xô xát, Lan Anh bị mất 1 sợi dây chuyền và 1 điện thoại di động nên gọi điện cho Trung là con rể nói sự việc trên. Trung không về được nên đã điện cho Giáp đến đánh chị Loan. Anh Mai Xuân Ảnh (SN 1968, trú tổ 7, phường Phúc Xá, Ba Đình) là chồng của chị Loan vào can ngăn, bị Giáp dùng dao chém một nhát vào tay trái anh Ảnh gây thương tích. Vụ án đã chuyển Công an quận Ba Đình xử lý.

Theo Trần Ngọc (ANTĐ)