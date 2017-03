Chém người, khó xử

Mới đây, trong vụ một nhóm thanh niên đuổi chém người, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã trả hồ sơ, yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tật của nạn nhân để có căn cứ xử lý đúng tội trạng của các bị cáo. Điều đáng nói là vụ án không có gì phức tạp nhưng đây đã là lần thứ hai tòa này phải trả hồ sơ.

Chém người vì chuyện không đáng

Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, khoảng 14 giờ ngày 24-11-2007, Huỳnh Ngọc Quân rủ hơn 10 người bạn đến nhà vợ ngồi đợi để trả thù. Đến khoảng 16 giờ, không thấy nhóm kia đâu, một số người bỏ về, chỉ còn Trí, Thu, Nam ở lại được Quân mua lẩu bò, rượu về đãi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Phong đến nhờ cha vợ Quân đi cắt tích gà đá. Cha vợ Quân không có ở nhà nên Trí đi ra trước hỏi anh Phong tìm ai. Anh Phong xoa đầu Trí, nói: “Mày nhóc con, tao tìm mày làm gì!”. Lúc này, Quân từ trong nhà đi ra nghe thấy nên kéo anh Phong ra ngoài ngõ nói chuyện, sau đó hai bên cãi vã, đánh nhau.

Ngay lúc đó, Thu và Trí mỗi người lấy một con dao rựa cạnh chuồng gà chạy ra ngoài đuổi chém anh Phong. Thu chém anh Phong nhiều nhát làm nạn nhân bị đứt ngón út tay trái. Nạn nhân bỏ chạy, kêu cứu. Cả nhóm Quân đuổi theo. Khi nạn nhân trốn vào nhà vệ sinh của một hộ dân, Trí không buông tha, cầm rựa xông vào chém nạn nhân ngã.

Chém người xong, cả nhóm Quân rủ nhau đi nhậu. Nhậu xong, Trí bỏ trốn khỏi Nha Trang đến ngày 15-4-2008 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Về phần mình, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Lọt người, lọt tội

Sau đó, chỉ có Trí, Thu bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích, còn Quân và Nam chỉ bị xử phạt hành chính mỗi người một triệu đồng vì cơ quan điều tra và VKS nhận định hai người này không trực tiếp gây ra thương tích cho nạn nhân. Trong khi đó, nạn nhân lại khai chính Quân là người rượt theo, dùng hung khí đâm vào mông mình và còn hô hào đồng bọn là “Chém chết nó đi!”.

Khi vụ án được TAND TP Nha Trang đưa ra xử sơ thẩm lần đầu, chủ tọa phiên tòa đã cho cách ly các bị cáo và người liên quan để làm rõ chuyện này. Trước tòa, các bị cáo khẳng định nếu Quân không ngoắc tay và hô thì không lao ra chém nạn nhân. Quân cũng khai là có ngoắc tay kêu gọi đồng bọn, còn Nam thừa nhận cầm cây đuổi nạn nhân để đánh. Vì vậy, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra, VKS làm rõ hành vi của Quân và Nam để tránh lọt người, lọt tội.

Sau khi tòa trả hồ sơ, Quân và Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam rồi bị truy về tội cố ý gây thương tích như hai đồng phạm Trí, Thu.

Tỷ lệ thương tật đã đúng?

Tại phiên sơ thẩm lần hai vừa qua, lại nhiều vấn đề khác phát sinh khiến tòa không thể xử và tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo tòa, cơ quan điều tra và VKS cần phải lấy lời khai tất cả những người mà Quân rủ đến nhà cha vợ để chuẩn bị đánh nhau, xác định nội dung của việc tụ tập, thời điểm đến và ra về của những người này. Qua đó phải làm rõ được có những ai tại thời điểm nạn nhân bị chém vì nạn nhân khai lúc đó có từ sáu đến bảy người trở lên, đồng thời hai bị cáo Trí, Quân cũng thừa nhận còn có một người khác tham gia đuổi đánh nạn nhân. Nếu xác định có thêm người khác tham gia vào việc phạm tội thì làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đó.

Cạnh đó, phải làm rõ thương tích ở mông của nạn nhân do vật gì gây nên vì nạn nhân khai do Quân dùng vật nhọn đâm khi anh bỏ chạy trong khi cơ quan điều tra lại xác định do Trí và Thu dùng rựa chém. Đặc biệt, tòa yêu cầu giám định lại thương tật của nạn nhân vì nạn nhân bị rất nhiều vết chém, sức khỏe sa sút trầm trọng nhưng theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật chỉ có 16%.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.