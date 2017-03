Chém người không được, côn đồ đập nát quán cà phê

Chiều 18-6, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã xác định danh tính 2 tên cầm đầu băng côn đồ là Huỳnh Ngọc Tuyến (SN 1991) và Châu Duy Tuấn (SN 1995, cùng ngụ ấp Bình An 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) để tiến hành làm rõ, xử lý theo pháp luật vụ hủy hoại tài sản và mang hung khí đe dọa người khác.

Khoảng 16 giờ ngày 17-6, băng côn đồ ghé vào quán cà phê giải khát của chị Nguyễn Thị Bé Năm (ven Quốc lộ 1, thuộc khu vực ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để truy tìm đối tượng dám gây sự với chúng. Chị Năm tưởng đám côn đồ này ghé uống nước nên đon đả ra tiếp mà không ngờ rằng Tuyến và Tuấn vào quán với mục đích tìm gặp Lê Hoàng Nhân (SN 1996, con chị) để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Thấy chúng quá hung hăng, chị Năm nói không có Nhân ở nhà. Lập tức, đám côn đồ cầm hung khí, mã tấu lao vào đập phá toàn bộ bàn ghế, ly tách, tủ cùng nhiều vật dụng khác trị giá trên 12 triệu đồng. Chị Năm vừa quay qua can ngăn thì một tên côn đồ lao vào định hành hung nên chị hoảng hốt bỏ chạy ra sau nhà vệ sinh trốn thoát. Sau một lúc đập phá đã tay, chúng lên xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của người dân trong khu vực.