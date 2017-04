Chém người nhà con nợ sau khi khủng bố bằng sơn

Ngày 5-4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Hoàng Ngọc Tiến (tự Tiến Lai, 28 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú quận 2, TP.HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an cũng đang truy xét các nghi phạm liên quan.



Công an quận 10 kiểm tra hành chính nơi Hoàng Ngọc Tiến thuê trọ.

Nạn nhân bị nhóm Tiến chém gây thương tích là ông Tô Thanh C. và người cháu của ông này.

Theo hồ sơ ban đầu, bà Đặng Thị Tuyết V. (em họ của ông C.) có vay của Tiến 7 triệu đồng. Mặc dù bà V. đã trả lãi gần 10 triệu đồng nhưng chưa trả xong nợ gốc nên bà V. lánh mặt.

Tối 2-4, Tiến cùng bốn đàn em đi ba xe máy tới nhà ông C. trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 13, quận 10) tìm con nợ. Ông C. bước ra nói chuyện với nhóm của Tiến. Khi nghe ông báo bà V. đi đâu không rõ và ông không liên quan gì đến chuyện nợ nần thì Tiến lớn giọng, nhóm đi cùng xông vào chém khiến ông hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị chém hai nhát vào lưng. Nghe ông C. kêu cứu, người cháu chạy cũng bị nhóm của Tiến chém gục tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường 13, quận 10 đưa lực lượng đến khống chế bắt giữ được Tiến cùng mã tấu, roi điện. Kiểm tra hành chính căn nhà Tiến thuê trọ, ba thanh niên nhảy từ lầu một xuống đất tẩu thoát khi thấy công an...



Căn nhà ông C. bị nhóm người lạ tạt sơn đòi nợ.



Theo ông C., trước đó gia đình ông bị nhắn tin, gọi điện thoại yêu cầu phải trả nợ thay cho bà V. Nếu không cả nhà sẽ bị chém hoặc bị tai nạn quẹt xe ngoài đường. Trong tháng 3-2017, nhà ông C. bị ba lần tạt sơn, mắm tôm vào nhà vào ban đêm.

* Tương tự trường hợp ông C., gia đình anh ĐVL (phường 2, quận 10) vào đêm 31-3 cũng bị một nhóm người lạ dùng gạch đá, mắm tôm ném vào nhà.

Theo anh L., vợ anh có vay 20 triệu đồng của một “công ty tài chính” do người đàn ông tên Tùng đại điện. Theo thỏa thuận mức lãi suất là 20%/tháng, cứ hai ngày là vợ anh L. phải ra ngân hàng chuyển tiền trả góp cho Tùng 2.500.000 đồng. Gần đây vợ chồng anh L. không còn tiền trả góp nên anh L. liên tục nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa, uy hiếp khiến bản thân anh và người thân trong gia đình ai cũng hoang mang, lo sợ, phải làm đơn gửi đến cơ quan công an.