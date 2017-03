Chém người ở Hà Tĩnh bị bắt ở Đồng Nai

Ngày 3-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành lập hồ sơ và bàn giao Vũ Đức Anh (22 tuổi, ngụ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Anh được cho là nghi can đã cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ xóm 8, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ công an, đêm 3-6, Anh cùng một số người bạn đến quán Phúc Độ, xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) ngồi uống bia. Tại đây, Đức Anh nhìn thấy anh Nguyễn Văn Hoàng đến quán mua đồ nên mời anh Hoàng cùng uống bia. Trong lúc uống bia, giữa Anh và anh Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Anh dùng đũa đâm anh Hoàng nhưng được mọi người can ngăn. Anh bỏ đi, một lúc sau quay lại dùng dao chém anh Hoàng gây thương tích 15%. Sau khi gây án, Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đức Anh về hành vi cố ý gây thương tích.

Khi phát hiện Đức Anh có mặt tại phường Long Bình Tân, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Long Bình Tân bắt Vũ Đức Anh giao cho Công an huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định pháp luật.