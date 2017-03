Chém người rồi giả... tâm thần

Trao đổi với PV chiều 10/7/2011, thượng tá Hoàng Đức Thúy - Trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết: “Sự việc xảy ra vào ngày 11/4/2011 tại thôn An Tân - Gia Tân - Gia Lộc khi đối tượng Chu Hải Trọng (SN 1955) đã dùng dao chém ông Bùi Trọng Trường là trưởng thôn An Tân gây thương tích.

Sau đó, đối tượng Chu Hải Trọng đã tự dùng dao cứa vào cổ và được gia đình đưa đến bệnh viện với mục đích điều trị tâm thần. Để xử lý vụ việc một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã phải trưng cầu giám định tâm thần của Bệnh viện Tâm thần Hải Dương đối với hung thủ.

Ông Bùi Trọng Trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi tả lại cuộc truy sát bất ngờ xảy đến với mình.

Sau khi thực hiện các bước giám định, bệnh viện Tâm thần Hải Dương đã thông báo kết quả giám định bị can Chu Hải Trọng không bị tâm thần, có đủ năng lực hành vi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi gây ra. Ngay sau khi có kết quả giám định từ bệnh viện Tâm thần Hải Dương, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục hoàn thiện hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng “Chu Hải Trọng” tội danh “Cố ý gây thương tích””.

Trước đó, ngày 11/4/2011, khi ông Bùi Trọng Trường (SN 1951) là trưởng thôn Tân An – Gia Tân – Gia Lộc đang chống nạng tập đi khi một tay bó bột, một chân bị gẫy vừa tháo bột vì trước đó bị tai nạn giao thông, thì bất ngờ bị đối tượng Chu Hải Trọng, người cùng thôn dùng dao rựa bất ngờ tấn công từ phía sau.

Hung khí gây án của hung thủ.

Do sức yếu, không có khả năng chống trả nên ông Trường đã ngã gục, chắp tay van xin Trọng. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn hung hãn chém nhiều nhát vào đầu và tay nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi ông Nguyễn Hữu Tầm, là hàng xóm, bà Vũ Thị Kết - vợ ông Trường và bà Nguyễn Thị Nở - em ông Trường chạy đến can ngăn. Theo chẩn đoán phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Bùi Trọng Trường bị đa vết thương với tỉ lệ thương tích 29%.

Nguyên nhân sự việc được cho là do đối tượng Chu Hải Trọng thấy mình không được khắc tên lên bia ghi nhận công đức của đình làng mà chỉ được ghi tên vào sổ vàng của đình nên ngay ngày hôm sau khi tấm bia ghi tên những người công đức của đình làng được dựng, đối tượng Trọng đã vác dao “truy sát” trưởng thôn.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã tự dùng dao cứa vào cổ và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu với mục đích điều trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định của bệnh viện Tâm thần Hải Dương đã khẳng định đối tượng Chu Hải Trong không bị tâm thần và hoàn toàn điều khiển được hành vi khi gây án.

Theo Dân trí