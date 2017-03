Chém người rồi mang bỏ nghĩa địa

Hủy quyết định phạt hành chính, khởi tố vụ án Ngày 10-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Thiện, Trưởng Công an xã Bắc Ruộng, khẳng định công an xã không hề ép buộc mà do bà Phương tự nguyện không yêu cầu xử lý hình sự; không giám định thương tật nên công an xã mới ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, cùng ngày, Thượng tá Trương Minh Dương, Phó Công an huyện Tánh Linh, khẳng định với mức độ thương tật của bà Phương, cơ quan điều tra sẽ hủy quyết định xử phạt hành chính của Công an xã Bắc Ruộng và khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin vụ việc này.