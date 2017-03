Chém người vẫn không bị bắt

Ông Hoàng Văn Minh (SN 1968, ngụ thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa có đơn tố cáo về việc 2 con trai là Hoàng Văn Thi (SN 1992) và Hoàng Văn Thiệp (SN 1991) bị một băng nhóm chém dã man khiến Thi mất bàn tay phải nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, chưa đối tượng nào bị bắt.

Truy sát vì bị ném đá

Tối 19-5-2012, Lương Đức Anh (SN 1996) rủ Lý Tiến Thành (SN 1993), Hoàng Văn Suyển (SN 1994), Đỗ Văn Thịnh (SN 1995), Trịnh Đình Minh Triều (SN 1996), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Khương Duy, Vi Văn Hưng, Đinh Văn Thượng (tất cả ngụ xã Thống Nhất) và một số người bạn đi nhậu. Tuy nhiên, nửa đường, Đức Anh, Thịnh, Thành, Cường và một số người quay về.

Thời điểm này, anh Thi, Thiệp cùng nhóm bạn đang ngồi chơi tại ngã ba đường, thấy nhóm Đức Anh vừa chạy xe máy vừa la hét phá rối làng xóm nên đã ném đá. Nhóm Đức Anh bỏ chạy; sau đó gọi Phạm Vũ Diệu (SN 1990), Trần Mạnh Thông (SN 1990), Đỗ Văn Thủy (SN 1991), Trương Văn Hải (tất cả cùng ngụ xã Thống Nhất) và một số đối tượng lấy mã tấu, mác, tuýp sắt đến nhà tìm Thiệp - Thi truy sát. Thi bị 3 - 4 đối tượng trong nhóm Diệu - Cường dùng dao chém đứt bàn tay phải, Thiệp bị đánh gây thương tích.

Xác định hung thủ… nhưng không bắt

Sáng 20-5-2012, Công an huyện Bù Đăng tới hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai. Ngày 26-6-2012, anh em Thiệp - Thi được đưa đi giám định pháp y, tỉ lệ thương tích của Thi 51% vĩnh viễn, Thiệp 4%. Qua điều tra, công an xác định được 19 đối tượng tham gia vụ chém người và khởi tố vụ án nhưng không bắt đối tượng nào. Gia đình anh Thi gửi đơn đến Thanh tra Công an tỉnh Bình Phước tố cáo đích danh Trần Mạnh Thông cùng đồng bọn chém đứt bàn tay Thi.

Tuy nhiên, mãi đến tháng 4-2013, Công an huyện Bù Đăng mới có văn bản trả lời đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân, trong đó nêu: “Do sự việc diễn ra vào giữa đêm khuya, trời tối, đối tượng tham gia đông nên việc xác định hành vi của từng đối tượng rất khó. Hiện vẫn đang sàng lọc và xác định hành vi cụ thể của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật”. Dẫu vậy, trong công văn có xác định đối tượng cầm mã tấu là Diệu.

Trung tá Nguyễn Huy Hải, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Phước, cho biết Công an huyện Bù Đăng có báo cáo về những khó khăn của vụ án này, cụ thể vụ án có nhiều đối tượng tham gia, muốn khởi tố cần xác định hành vi cụ thể của từng đối tượng trong khi người bị hại không nhận ra ai trực tiếp chém mình. Ngoài ra còn phải xác định vết thương do vũ khí gì gây ra, cơ chế hình thành... Trung tá Hải thừa nhận thời gian điều tra vụ án quá lâu nhưng trong phạm vi nhất định, cần thời gian điều tra thêm để xử lý đúng hành vi vi phạm pháp luật của từng người.

* Vi phạm thời hạn điều tra Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, nói: “Tôi cho rằng với nghiệp vụ của công an cùng với các chứng cứ do gia đình người bị hại cung cấp, lời khai của các đối tượng, chứng cứ tại hiện trường, dấu vân tay tại hung khí… thì việc cụ thể hóa, xác định hành vi phạm tội không khó. Đây là vụ án nghiêm trọng, có tính chất băng nhóm, cần sớm bắt tạm giam nhóm hung thủ để phục vụ quá trình điều tra. Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2003 quy định thời hạn điều tra đối với tội phạm nghiêm trọng là không quá 3 tháng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, có thể được VKSND cùng cấp gia hạn điều tra 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Đến nay, công an huyện vẫn chưa điều tra xong là vi phạm thời hạn điều tra”.

Theo Tân Tiến (NLĐ)