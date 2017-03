Chém người vì chỉ cướp được 34 nghìn đồng

Ngày 10/5, Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Lê Văn Luân (SN 1989), Nguyễn Thái Triều (SN 1990) và Nguyễn Văn Thiệu (SN 1989), đều thường trú tại thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội cướp của và gây thương tích cho người đi đường.





Lê Văn Luân, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Thái Triều



Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 28/4/2011, tại dốc Ván, xã Sơn Xuân (huyện Sơn Hoà), anh Lê Việt Giáo (SN 1978, trú tại khu B64, Hưng Phú, F5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe ôtô cùng với 2 người phụ xe chở phân bón đến xã Sơn Xuân để giao hàng.



Đang lúc giảm tốc để chuẩn bị xổ dốc, bất ngờ chiếc xe bị 3 nam thanh niên địa phương từ lề đường lao ra chặn lại. Sau đó cả ba đối tượng này đã dùng dao khống chế anh Giáo và 2 người phụ xe cướp tổng cộng… 34.000 đồng và một số thiết bị sửa xe.



Trong quá trình cướp của, do bị một phụ xe phản ứng quyết liệt nên các đối tượng này bực mình và dùng dao chém khiến người này phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa.



Chỉ vài giờ sau khi gây án, Luân, Thiều, Triệu đã bị công an huyện Sơn Hoà bắt giữ. Qua điều tra, cả ba khai nhận do thiếu tiền ăn nhậu nên đã nảy ra ý định chặn xe ôtô hòng cướp được thật nhiều tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Hoàng Vân (VTC News)