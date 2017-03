Chém người vì ghét ‘nói đểu’

Trước đó Nguyện, Đạt cùng đồng bọn tên Lắm ở dãy trọ thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) cho rằng Đinh Đức Anh và Nguyễn Văn Nam hay “nói đểu” nên đã cầm dao chém gây thương tích. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét công an bắt giữ Nguyện và Đạt.

Cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An cũng bắt giữ Đỗ Mạnh Trường, Huỳnh Văn Luân và Hồ Sỹ Bửu Huy về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Trước đó Trường bị mất trộm xe máy và nghi ngờ anh Nguyễn Hoàng Trọng và Lê Văn Tuấn lấy trộm. Sau đó Trường gọi thêm đồng bọn bắt anh Trọng và Tuấn đưa vào phòng trọ để tra khảo. Trường dùng cây sắt, dây xích sắt, dùng roi điện chích vào người của hai thanh niên, đồng thời nhờ Luân, Huy hỗ trợ trông giữ các nạn nhân. Sau khi tra khảo bất thành, nạn nhân được thả ra đã đến cơ quan công an trình báo.

VŨ HỘI