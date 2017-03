Chém nhiều cán bộ tòa án giữa trung tâm TP Cà Mau

Nơi xảy ra vụ chém người tại quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 8 (TP Cà Mau)

Truy sát kinh hoàng



Khoảng 23 giờ ngày 5/3, vụ chém người dã man như chốn không người xảy ra tại quán bia lạnh 357, lan sang quán bia lạnh 79 trên đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Người bán bún ven đường kể: “Những người này đi trên 2 xe máy, dừng lại, tắt đèn xe, đi thẳng vào quán chém người loạn xạ”.

Bà chủ chủ quán 357 trên đường Nguyễn Tất Thành kể: “Tôi đang ngồi bên trong, không chứng kiến từ đầu, chỉ thấy họ chém người mặc áo trắng, truy đuổi qua quán 79 kế bên, rồi quay về chém người mặc áo sọc đang ngồi. Việc chém người nhanh quá, người bị thương kêu taxi đi cấp cứu và khách trong quán bỏ chạy tán loạn!”

Vụ chém người như phim xã hội đen xảy ra tại con đường sầm uất, đông đúc nhất nhì TP Cà Mau và gần trụ sở Công an phường 8 (TP Cà Mau) càng làm cho người dân hoảng sợ.

Sau khi vụ chém người xảy ra, Công an phường 8 (TP Cà Mau) có mặt tại hiện trường thực thi công vụ.

Đi tìm manh mối



Nhiều lần liên lạc với Công an phường 8 (TP Cà Mau) chưa được thông tin, phóng viên đã lần theo lời kể của người dân chứng kiến vụ chém người kinh hoàng.

Tay ông Thái Hoàng Đắc băng bó sau phẫu thuật nối gân

Ông Phan Văn Minh bị chém hơn chục nhát mã tấu trên cơ thể

Người mặc áo trắng bị chém đầu tiên là Thái Hoàng Đắc, thư ký TAND tỉnh Cà Mau. Gặp ông Thái Hoàng Đắc tại Khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, với tay phải băng trắng, nẹp chặc sau khi phẫu thuật nối lại 2 ngón tay út và áp út, ông Đắc cho biết: “Tôi được anh Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND Cái Nước gọi ra nhậu chơi. Hai anh em ngồi nhậu thì gặp 3 người thanh niên nữa, trong đó có người bà con với A Đam nên mời ngồi chơi”.

Cả 5 người ngồi nhậu chung một bàn, chưa uống xong ly bia thì vụ việc xảy ra. Tôi bị một người rút mã tấu chém nên lấy tay đỡ và bỏ chạy sang quán 79 kế bên. Họ truy đuổi theo, chém bằng mã tấu làm bị thương tay. Ngay trong đêm, tôi đã điện thoại về báo cho cơ quan biết tin”.

Cũng tại Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Cà Mau, ông Phan Văn Minh, sinh năm 1976, làm tài xế xe tải, ở xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) là nạn nhân thứ 2 vụ chém người. Ông Phan Văn Minh bị đa thương trên người với hơn 10 vết thương, đã giải phẫu nối gân 2 tay và bị nứt sọ phía sau.

Ông Phan Văn Minh nói: “Tôi đi đám tang người quen, có gọi điện thoại cho 2 người bạn tên Trường và Cường đến nhậu chơi thì gặp anh bà con là Nguyễn A Đam. Tôi bị chém bất tỉnh nên khi gọi lại thì 2 người bạn nhậu tắt máy, mất liên lạc, không biết mâu thuẫn gì hết”.

Nạn nhân thứ 3 là ông Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) bị thương nhẹ ở sau lưng. Sau khi cùng 2 người bị nạn cấp cứu, ông A Đam về quê ở Cái Nước. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn A Đam nói đang đi công việc ở TPHCM, chuyện không có gì”.

Ai bảo vệ người ngay bị nạn?

Hai người bị chém đang điều trị vết thương tại Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Cà Mau nằm chung với những người bị tai nạn trong thời gian gần đây. Ông Thái Hoàng Đắc, thư ký TAND tỉnh Cà Mau nói: “Có thể là vụ chém nhầm người. Tôi điện thoại báo và cơ quan cử người đến thăm nhưng chưa thấy Công an đến tìm hiểu vụ việc và bảo vệ”.

Ông Phan Văn Minh bị chém nặng nhất, đang điều trị tích cực cho biết: “Tôi bị chém liệt 2 tay, nứt sọ, bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho 2 người bạn đi chung đều tắt máy, hoảng sợ lắm. Tôi không dám nằm vì sợ họ truy sát lần nữa!”

Trao đổi qua điện thoại với thiếu tá Quách Mai Thới, Phó Công an phường 8 (TP Cà Mau) được biết, đang điều tra xác minh, chưa bắt được đối tượng chém người.

Ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh an TAND tỉnh Cà Mau cho biết, có hay tin và cử cán bộ Văn phòng thăm hỏi anh em, liên lạc với Công an nhưng chưa có báo cáo lại. Ông Trần Trọng Hữu cho biết thêm sẽ liên lạc với Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Công an TP Cà Mau hỗ trợ bảo vệ an toàn cho cán bộ đang bị nạn”.

Theo TPO