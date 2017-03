Chém thiếu tá công an bị thương rồi nhảy lầu tử vong

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nơi Phan Văn Tĩnh được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngày 3-10 cho biết bệnh nhân Phan Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã tử vong tại bệnh viện ngày hôm qua 2-10, sau 1 ngày được đưa tới bệnh viện cấp cứu do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1-10, Phan Văn Tĩnh khi đột nhập vào một nhà dân ở xóm Rộc, xã Hồng Quang, để trộm cắp đồ đã bị người dân phát hiện đuổi bắt. Không còn lối thoát, Tĩnh đã trèo lên mái nhà 1 tầng của gia đình anh Phạm Văn Thuận và dùng dao rựa, tuýp sắt để cố thủ.

Sự việc ngay sau đó được báo tới Công an huyện Nam Trực. Lực lượng công an đã tới vận động Tĩnh nhưng nam thanh niên này nhất quyết không xuống. Đến 4 giờ 20 phút cùng ngày 1-10, Công an huyện Nam Trực đã cử thiếu tá Vũ Thành Nam, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an huyện Nam Trực, lên bắt giữ Tĩnh.

Tuy nhiên, đối tượng này đã hung hãn dùng dao chém thiếu tá công anNam, khiến anh bị gẫy xương, đứt gân 2 ngón tay của bàn tay phải. Sau đó, nam thanh niên nhảy từ mái nhà xuống đất dẫn tới bị thương. Dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu, nhưng đến ngày 2-10, Tĩnh tử vong vì vết thương quá nặng.

Còn thiếu tá Nam đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để nối xương và gân tay.

Được biết, Phan Văn Tĩnh chính là nghi can đã gây ra vụ cướp xe taxi bất thành trước đó khoảng 1 tuần. Theo tài xế Nguyễn Thế Phương, lái xe taxi của hãng taxi Sao Mai, vào khoảng 23 giờ đêm ngày 25-9, anh Phương điều khiển xe taxi mang BKS 18A - 048.15 chở một đôi nam nữ đến xã Hồng Quang, huyện Nam Trực. Khi vừa đến nơi, 2 người này dùng dao khống chế anh Phương, định cướp xe. Nhưng anh Phương đã cảnh giác thoát ra ngoài tri hô nên 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Công an huyện Nam Trực đã vào cuộc xác minh và xác định được 2 đối tượng là Phan Văn Tĩnh và bạn gái là Nguyễn Thị Lan (SN 1995, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đến 23 giờ ngày 30-9, Nguyễn Thị Lan bị bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nam Trực. Còn Phan Văn Tĩnh đã bỏ trốn từ trước đó, đến ngày 1-10 thì người dân phát hiện đang trộm cắp.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết Tĩnh mới ra tù từ 1-2015 với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo T.Minh - T.Sơn (NLĐ)