Chết bất thường khi bị bắt giữ ở trụ sở UBND xã

Được biết, đêm 27-2 và rạng sáng 28-2, anh Tình đến nhà anh Nguyễn Văn Cảnh (con bác của anh Tình) để chơi. Tại đây, anh Tình và anh Cảnh tổ chức uống rượu và lôi bộ bài ra đánh bài ăn tiền với nhau.

Đến khoảng 4 giờ sáng 28-2, một tổ công an viên cơ động xã Kỳ Văn ập vào bắt quả tang. Tại chiếu bạc, Công an xã Kỳ Văn thu được 72 ngàn đồng, một bộ bài tú lơ khơ và một chai rượu uống chưa hết.





Người dân xã Kỳ Văn bàng hoàng, đến nhà vợ chồng chị Lê Thị Bình chia sẻ về cái chết của anh Nguyễn Văn Tình. Ảnh: Tr.T.

Lực lượng công an cơ động xã Kỳ Văn dẫn giải anh Cảnh và anh Tình về trụ sở UBND xã Kỳ Văn để “tiếp tục điều tra”. Sau khi bị tạm giữ ở trụ sở UBND xã Kỳ Văn thì đến 9 giờ sáng 28-2, anh Tình được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Chị Lê Thị Bình (vợ anh Tình) cho biết, đêm 27-2, anh Tình có nói đến nhà anh Cảnh chơi. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, người cháu làm công an viên xã Kỳ Văn gọi điện cho chị Bình bảo chị đến đưa chồng về. Khi chị Bình đến Trạm xá xã Kỳ Văn thì thấy xe taxi đã chờ sẵn để đưa anh Tình đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, nhưng chị vào thì thấy chồng đã tử vong. Trên tay anh Tình có một vài vết xây xát.

Theo ông Trần Khánh Dũng, Trưởng Công an xã Kỳ Văn, thì: “Khi anh Tình yếu như bị trúng gió, công an xã đưa anh Tình đến Trạm xá xã Kỳ Văn cấp cứu, nhưng đã tử vong. Hai công an cơ động và công an viên đã làm tường trình và theo tường trình thì không có chuyện đánh anh Tình”.

Ông Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn cho biết: “Người dân phản ánh anh Tình có tham gia đánh bạc và gây ồn ào nên công an xã có đến bắt giữ đưa về trụ sở UBND xã. Về nguyên nhân tử vong thì đêm 28-2, Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Sáng nay (1-3), gia đình đã làm lễ an táng anh Tình theo phong tục địa phương”.