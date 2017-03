Chết do dùng điện bẫy chuột

Ngày 26/3, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra vụ chết người tại cánh đồng thôn Xuân Quang, Đội Bình, Ứng Hòa.



Trước đó, tối 24/3, chị Lê Thị Mái, 49 tuổi, ở Trạch Bái, Hoà Lâm, Ứng Hoà phát hiện chồng là anh Lê Văn Bổng, 52 tuổi chết trong tư thế nằm úp mặt xuống thửa ruộng lúa nhà mình. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do anh Bổng sử dụng điện để bẫy chuột.



Trong khi ra thăm đồng lúa do bất cẩn nên đã bị điện giật chết



Theo T.A. (CAND)