Chết lõa thể sau cuộc tình trong nhà nghỉ

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, sau gần 2 ngày không thấy người phụ nữ thuê phòng số 206 ra ngoài, gọi cửa cũng không thấy trả lời nên nhân viên nhà nghỉ đã phá cửa phòng thì phát hiện người này nằm chết trên giường trong tình trạng khỏa thân.

Theo giấy tờ lưu lại tại quầy tiếp tân nhà nghỉ, bước đầu nạn nhân được xác định tên Cao Kim Quen (SN 1980, quê Đồng Tháp).

Nguyễn Văn Nam. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Nhân viên nhà nghỉ cho biết: Khoảng 1 giờ ngày 22-11, chị Quen dùng CMND đến thuê phòng số 206 của nhà nghỉ. Khoảng hơn nửa giờ sau có 1 thanh niên đến và xin lên phòng của chị Quen.



Sau đó, người thanh niên này rời phòng lúc nào nhân viên nhà nghỉ cũng không rõ. Đến sáng ngày 23-11 thì phát hiện vụ việc.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Công an phường An Bình đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến 13 giờ cùng ngày đã phối hợp cùng công an phường Linh Xuân (quận Thủ Đức - TPHCM) đến nhà đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1980, ngụ phường Linh Xuân) để mời về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, khi người nhà mở cửa phòng thì phát hiện Nam đang quằn quại cạnh chai thuốc trừ sâu nên lực lượng công an nhanh chóng đưa Nam vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu cơ quan công an xác định Nam là người yêu của nạn nhân, cả 2 thường thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên. Nam là đối tượng nghiện ma túy vừa đi cai nghiện về.