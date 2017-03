Chết oan vì hàng xóm nhậu say

Công an tỉnh Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nhí (23 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường 11, TP.Vũng Tàu) và Lê Minh Quang (29 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú phường 11, TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.



Theo hồ sơ vụ án, lúc 16h ngày 14/5 khi đi nhậu xỉn về, Nhí và Quang sang gây gổ đánh nhau với anh Trần Hoài Hận (29 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại phòng trọ số 5, nhà trọ 65 Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu). Có hơi men trong người, hai tên côn đồ lao vào đánh anh Hận tới tấp.



Khi nạn nhân chống trả lại thì bị tên Nhí bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng cổ. Anh Hận bỏ chạy được khoảng 15m thì gục ngã, sau đó được người dân đưa tới Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Gây án xong Nhí và Quang bị người dân bắt giao cho công an xử lý.



Công an TP Vũng Tàu lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức trưng cầu khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu xác định, anh Hận bị dao đâm sâu vào cổ, làm đứt động mạch khiến máu ra nhiều dẫn đến tử vong.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo Q.M (VTC News)