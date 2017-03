Chết vì bị ném đá sau lưng

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-7, Khu điều khiển xe mô tô biển số 81S9-4677 chở Siu Tham đi chơi trên đường đoạn Buôn Hinh (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa).



Khi đến đoạn đường Hai Bà Trưng, Khu phát hiện một nhóm thanh niên trước đó có mâu thuẫn với mình đang ngồi chơi trên vỉa hè nên quay xe lại và bàn với Tham đánh trả thù.



Được sự đồng tình của bạn, Khu liền chạy xe lại cách nhóm thanh niên trên khoảng 100 m thì dừng xe và bảo Tham nhặt đá. Tham xuống xe nhặt 1 cục đá kích thước 15,2x13,1x8,9 cm rồi lên xe.



Thời điểm này, nhóm thanh niên ngồi chơi trên vỉa hè giải tán, Khu thấy anh Phạm Hoàng Diệu (SN 1991) đang đi bộ một mình dưới lòng đường, cùng chiều, nên nói với Tham: “Có một thằng đang đi bộ phía trước, tao chạy chậm gần nó rồi mày đánh”.



Khi Khu điều khiển xe chạy phía sau, đến cách anh Diệu khoảng 1 m thì Tham ngồi sau xe cầm đá ném mạnh vào đầu anh Diệu làm nạn nhân gục xuống đường.



Hành động xong, Tham còn nói: “Nó chết rồi”. Sau đó, cả hai chạy xe về nhà một người quen ngủ như chưa có gì xảy ra.



Dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Diệu đã chết ngay sau đó do chấn thương sọ não kín.



Khoảng 17 giờ ngày 6-7, Khu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ayun Pa bắt khẩn cấp. Sau đó một ngày, Tham cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.





Theo N.Đ. Hồng (NLĐO)