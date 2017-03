Chi 10 triệu mua súng đi... tán gái

MANG SÚNG ĐI TÁN GÁI

Khoảng 22 giờ ngày 13-3, những người dân sống ở khu vực giáp ranh chợ Hòa Hiệp không khỏi giật mình khi bất ngờ nghe những tiếng súng nổ chát chúa. Nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, la hét gây náo loạn cả một vùng quê trong đêm. Bị đánh đến bầm dập và bị kê súng bắn thẳng vào đầu, hai anh em sinh đôi Nguyễn Tiến Anh - Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, ngụ ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, BR-VT) đã được người dân kịp thời đưa vào trung tâm y tế cấp cứu, gắp đầu đạn ra.

Viên đạn cắm vào gò má Dũng đã được bác sĩ gắp ra và Tiến Anh bị bắn vào đầu và bị đánh đập thương tích khắp người

Còn chưa hết bàng hoàng vì bị bắn, Dũng cho biết lúc xảy ra vụ việc, anh em Dũng cùng nhóm bạn là Mai Hữu Tới (SN 1990) và Nguyễn Minh Khương (SN 1987) đang trên đường đi uống cà phê về. Dũng chạy xe máy chở Khương về nhà ở đường số 8, ấp Phú Thiện nhưng thấy trong nhà còn sáng đèn nên lại quay xe đi chơi tiếp. Trên đường ra chỗ Tiến Anh và Tới đứng đợi thì thấy một đôi trai gái đang ngồi tâm sự ven đường. Khi đi ngang qua đây, Dũng thấy người con trai cầm một vật gì đó chỉ thẳng vào mình kiểu như hăm dọa, ngay lập tức Dũng, Khương gọi Tới và Tiến Anh cùng đến để “hỏi cho ra nhẽ”. Dũng hỏi người thanh niên: “Bạn làm gì mà cầm cây đòi đánh mình?”.

Không nói không rằng, người thanh niên này lập tức rút trong người ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Dũng bóp cò khiến anh té ngửa. Sau khi bắn Dũng, người này chạy về hướng khu rẫy vắng, bỏ lại xe và bạn gái đứng lóng ngóng cùng các nạn nhân giữa quãng đường vắng.

Hai vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường

Sau khi đưa Dũng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Hòa Hiệp, nhóm Anh, Khương và Được (SN 1989) quay lại hiện trường tìm hung thủ thì thấy người thanh niên này đang cởi trần đi từ hướng dưới ruộng lên. Cả nhóm lập tức đuổi theo đánh nhưng hắn đã nhanh chân chạy mất. Thế nhưng chỉ ít phút sau, khi vừa trở lại trung tâm y tế thì nhóm Tiến Anh, Dũng, Khương, Tới, Được lại bị chính người thanh niên này dẫn theo một nhóm đến truy tìm và tiếp tục đánh.

Một nhân chứng cho biết, nhóm thanh niên cả chục người lao vào nhau ẩu đả gây náo loạn cả khu vực trung tâm hành chính xã, trong đó người thanh niên cầm súng tỏ ra rất trịch thượng và xem thường tính mạng của người khác. Thấy nhóm thanh niên hung hãn, lại mang theo súng nên nhóm Dũng bỏ chạy. Lập tức người thanh niên này móc súng bắn theo nhưng không trúng. Vấp té giữa đường, Tiến Anh bị nhóm người bắt và đánh đến bầm dập. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn túm tóc giật ngược ra sau để cho người thanh niên gí súng vào đầu nã đạn, mặc cho mọi người can ngăn. Sau khi bắn Tiến Anh bị thương, nhóm người tiếp tục lôi Tiến Anh vào nhà ông Tư Lê (ở ven đường) tiếp tục đánh, mãi đến khi nạn nhân gần như bất tỉnh, mọi người vào can ngăn, nhóm này mới chịu buông tha để người dân đưa đi cấp cứu.

BẮN NGƯỜI VÌ BỊ... RỌI ĐÈN

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hòa Hiệp đã đến hiện trường xác minh vụ việc và kêu gọi đối tượng giao nộp vũ khí. Người thanh niên dùng súng bắn trọng thương anh em Dũng, Tiến Anh là Lâm Ngọc Phương (SN 1984, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc), giám đốc của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Lâm, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ án

Theo tường trình của Phương tại cơ quan công an, lúc xảy ra sự việc Phương chở bạn gái là Lê Anh Thư (SN 1987) vào ấp Phú Thiện chơi thì đèn xe bị hư. Phương dừng lại sửa thì bị nhóm Dũng đến rọi đèn gây sự. Thấy trong nhóm Dũng có người cầm dao, Phương đã rút súng bắn một phát đạn trúng Dũng. Sau khi Phương trình báo, công an xã cũng đã kiểm tra trên người Phương nhưng không thấy vết trầy xước, chỉ có đầu một ngón chân bị sưng.

Ông Vũ Văn Yên - Trưởng công an xã Hòa Hiệp - cho biết, sau khi công an xã kêu gọi, Phương đã giao nộp khẩu súng cùng 4 viên đạn. Đây là khẩu rulô bắn đạn cao su. Phương cũng trình giấy phép sử dụng súng do Huyện đội Xuyên Mộc cấp ngày 30-9-2009, có giá trị đến ngày 30-9-2010. Phương khai nhận đã mua khẩu súng trên với giá 10 triệu đồng. Ông Yên cho biết thêm, trước đây đã có lần Phương lên công an xã xin phép sử dụng súng nhưng việc này không thuộc thẩm quyền của công an xã nên không được giải quyết.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ án, công an đã thu giữ 2 đầu đạn. Hiện Công an xã Hòa Hiệp đang thu giữ khẩu súng, 4 viên đạn và đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Xuyên Mộc để có hướng xử lý. Dư luận nhân dân xã Hòa Hiệp đang rất bức xúc trước hành động ngang ngược, xem thường tính mạng con người của Lâm Ngọc Phương, đồng thời họ mong muốn cơ quan chức năng làm rõ dựa vào mối quan hệ nào mà Phương có được khẩu súng cùng giấy phép sử dụng?





Theo ĐĂNG HÒA - LÊ BÌNH (CATP)