Chi 100 triệu đồng để người tình bỏ chồng

Công an tỉnh Long An đang tạm giam Cao Văn Dũng (36 tuổi, ở huyện Đức Huệ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Li (33 tuổi).



Ngày 1/4, Dũng và chị Li thuê nhà trọ ở xã Tây Mỹ, huyện Đức Hòa ở liền hai ngày một đêm. Đến chiều 3/4, Dũng mở cửa ra ngoài, nói với lễ tân đi mua đồ ăn về cho chị Li.



Thấy thái độ lo sợ của khách nam này, con của chủ nhà nghi ngờ nói với cha. Chủ nhà trọ lên kiểm tra thấy cửa chỉ khép hờ, kêu không thấy ai trả lời. Ông này phát hiện vị khách nữ nằm trên giường, trên mặt úp gối.



Khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện hai cánh tay nạn nhân có vết bầm đen; chết ngạt vì bị gối đè lên mặt. Cảnh sát nhận định án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình ái.



Một tổ trinh sát được cử đến nhà nghi phạm nắm tình hình, vận động ra đầu thú. Tuy nhiên, Dũng đã chủ động đến trụ sở công an huyện đầu thú.



Tại cơ quan điều tra, Dũng khai làm nghề tài xế xe tải, chưa có vợ con, chuyên chở hàng từ TP HCM về bỏ mối cho các hiệu buôn, tiệm tạp hóa ở chợ Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), chợ Đông Thành (huyện Đức Huệ)… trong đó có tiệm tạp hóa của nạn nhân Li.



Cách đây hơn một năm, hai người nảy sinh tình cảm, thường hẹn hò ở nhà trọ. Sau vài lần “chăn gối” mặn nồng, Dũng hỏi người tình lý do chán chồng và được biết anh này vì ham mê cờ bạc. “Cô ấy bảo nhiều lần đã đòi ly dị nhưng chồng không đồng ý”, thủ phạm khai.



Những lần vụng trộm trong nhà nghỉ sau này, thấy người tình bớt “mặn nồng” hơn, Dũng hỏi chuyện thì được trả lời: “Công việc buôn bán gặp khó khăn, nợ nần ngày một nhiều thêm”. Nghe người tình nói về món nợ 150 triệu đồng, Dũng nhận giúp đỡ.



Dũng ra điều kiện Li phải dứt khoát ly dị rồi gom góp tiền tiết kiệm đưa 100 triệu đồng cho người tình trả nợ.



Lâu ngày không thấy Li đả động gì đến chuyện bỏ chồng, lo sợ vừa mất tiền vừa mất bồ, Dũng hẹn gặp để “nói chuyện dứt khoát”. Trong nhà trọ, hai người bàn về “hợp đồng” và xảy ra cãi vã. Dũng khai thấy bạn tình “trở mặt” nên đã sát hại.





