Chỉ cần thêm một phân

Bụt hiện ra hỏi Tấm: “Cớ sao con khóc?”. Tấm nói qua màn nước mắt: “Con muốn cao thêm cỡ một phân nữa thôi”. Bụt bối rối gãi đầu: “Điều đó ta chẳng thể làm được. Chiều cao con người là do di truyền từ cha mẹ và do chế độ dinh dưỡng từ tấm bé chứ không do lỗi của con. Mà con muốn cao thêm một phân làm gì? Để tham gia phong trào thi hoa hậu ư ? Cuộc đời đâu nhất thiết phải trở thành hoa hậu mới sống được hở con?”. Tấm nức nở: “Con đâu muốn trở thành hoa hậu nhưng nếu không cao thêm được một phân thì con sẽ chết đói mất vì con là tài xế taxi”. Bụt ngạc nhiên: “Điều đó liên quan gì đến mong muốn cao thêm một phân của con?”. Tấm đáp: “Vì chiều cao của con chỉ có 1,49 m mà Bộ Y tế lại vừa có quyết định buộc người lái xe ôtô phải cao 1,50 m trở lên mới được cấp giấy phép lái xe. Ôi, chỉ cần cao thêm một phân thôi là con bảo vệ được cuộc sống của mình rồi!”. Bụt ngước mặt nhìn trời than rằng: “Ngành y tế còn bao nhiêu việc cấp bách phải làm để bảo vệ sức khỏe cho dân sao còn vẽ thêm chuyện làm chi hở trời? Theo chỗ ta biết thì đến nay ngành giao thông vẫn chưa hề điều tra để phân tích xem đã có bao nhiêu tai nạn xe máy hay ôtô do người điều khiển “thiếu chiều cao” gây ra và có ở mức đáng báo động không. Ngay ở bên Tây cũng đâu có quy định chiều cao ngặt nghèo như vậy”. Tấm lại càng nức nở: “Bộ Y tế còn quy định rất chi tiết về mức độ bệnh khi khám sức khỏe cho người lái xe, từ gan, thận, hệ tiêu hóa cho đến hệ tiết niệu-sinh dục... mà muốn xác định đầy đủ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để làm xét nghiệm ở các bệnh viện chuyên khoa”. Bụt kêu: “Trời đất! Mà liệu có thực hiện được chuyện kiểm tra nghiêm túc không? Đã có trường hợp tài xế xe khách mù chữ mà vẫn được cấp bằng lái xe đó thôi!”. Tấm hỏi: “Vậy bụt có thể khiến ông bộ trưởng xem xét lại các quy định đó không?”. Bụt đáp: “Không thể được. Ta chỉ xuất hiện khi có người khóc lóc mà ông bộ trưởng thì chả khóc bao giờ nên làm sao ta gặp được ổng hở con?”.