Chị dâu trộm két sắt của em chồng

Ngày 22/2, công an quận Thủ Đức, TP HCM, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thanh (44 tuổi), Mai Chí Dũng (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (20 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.









Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Vàng bạc được công an kiểm kê. Ảnh: T.H.

Theo Nhật Vy (VNE)



Trước đó tối 21/2, công an quận Thủ Đức nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Công Thành (35 tuổi) bị kẻ gian vào nhà trên đường Tam Châu (phường Tam Phú, Thủ Đức) lấy đi một két sắt có 3.000 USD, 80 triệu đồng, 2 nhẫn hột xoàn... trị giá khoảng 400 triệu đồng.Cùng lúc này, ông Hoàng Hiếu Nam (anh ruột ông Thành) đến trình báo bị trộm mất két sắt có khoảng 200 triệu đồng. Nhà anh em ông này ở cạnh nhau.Qua điều tra, cảnh sát phát hiện vợ ông Nam là bà Thanh có biểu hiện bất minh. Bị mời về trụ sở điều tra, bà ta ấp úng, khai báo mâu thuẫn.Trước những chứng cứ cụ thể, người đàn bà thừa nhận đã trộm cả 2 chiếc két sắt vì đang mang nợ rất nhiều. Thanh cho biết, do không dám thổ lộ chuyện nợ nần với gia đình nên nảy sinh ý định tự đánh cắp két sắt của nhà rồi hô hoán bị trộm.Sáng 21/2, Thanh kêu Dũng và Phong đến nhà mình "trộm" két sắt. Sau đó, thấy em chồng đi làm quên khoá cửa, Thanh bảo đồng phạm qua lấy luôn két của anh này rồi mang về giấu tại nhà em ruột ở Bình Dương.Ngay sau đó công an đã thu lại được tài sản bị đánh cắp.