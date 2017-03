Chỉ là tội cướp giật tài sản

Cường, Lâm định lấy xe của ông H. nên bàn bạc giả vờ đồng ý, đợi thời cơ ra tay. Trên đường về nhà ông H., ngang rừng cao su vắng, Cường và Lâm giả vờ muốn đi vệ sinh, cãi vã, đánh nhau để dụ ông H. rời xe rồi xô ông, lấy xe tẩu thoát. Chương cũng bỏ đi ngay sau đó.

Công an huyện Bình Long khởi tố Cường, Lâm về tội cướp tài sản, Chương về tội không tố giác tội phạm nhưng Công an tỉnh Bình Phước nhận định vụ án chỉ là cướp giật tài sản. Như vậy, Chương vô can vì theo luật, hành vi không tố giác người phạm tội cướp giật tài sản không bị xử lý hình sự.

Sau khi Báo đăng, nhiều người đã ủng hộ quan điểm của công an tỉnh. Mới đây, Công an huyện Bình Long đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Chương về tội không tố giác tội phạm và thay đổi tội danh với Cường, Lâm thành cướp giật tài sản.